平壌中心部を流れる大同江沿いの犬肉料理専門店。26日に完工式が開かれた（朝鮮通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは27日、平壌で犬肉料理専門店の完工式が26日に開かれたと報じた。平壌中心部を流れる大同江沿いにある2階建ての店で、金正恩朝鮮労働党総書記が立地やデザイン、建設を指導した。北朝鮮では犬肉が栄養食として伝統的に親しまれ、料理コンテストも開かれている。韓国でも同様に犬肉を食べる文化があったが