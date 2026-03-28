秋篠宮家の次女・佳子さまが3月24日、静岡県浜松市をご訪問された。【全身を見る】春を感じさせる桜柄のワンピース、足元はフォーマルな黒パンプスでコーディネートされていた「佳子さまは2023年にペルー、2025年にブラジルを訪問されており、南米をはじめとする外国にルーツを持つ人々の暮らしに深い関心を寄せているようです。今回の浜松市訪問は、佳子さまたっての希望とのこと。浜松市は約1万人のブラジル人が生活する、全