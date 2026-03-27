今日はクリーム系のパスタが食べたい……！そんなときは、いつもの鮭の切り身を使って作る『鮭とブロッコリーのチーズクリームパスタ』はいかが？ソース作りが難しそうと感じるかもしれませんが、牛乳とクリームチーズを混ぜるだけ！簡単に、濃厚＆クリーミーな味に仕上がります。ブロッコリー（なんと1株分！）をどさっと入れるので、野菜もしっかりとれますよ。『鮭とブロッコリーのチーズクリームパスタ』のレシピ材料（2人