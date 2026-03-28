三重県伊勢市の老舗和菓子メーカー「赤福」（本社、三重県伊勢市）は、名物「赤福餅」を東京駅で期間限定販売しています。通常の販売エリアは東海や近畿地方と限られているため、関東在住の赤福ファンから歓喜の声が上がっています。【写真】東京駅で「赤福」と一緒に販売される「白餅鄢餅」販売場所は、東京駅八重洲北口改札外の東京ギフトパレット内「WEEKLY PALETTE」。販売商品は「赤福餅」や「白餅鄢餅」のほか、