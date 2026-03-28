実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏（36）が28日、自身のXを更新。YouTuberのてんちむ（32）との結婚を発表した。電撃発表に、ネット上でも大きな反響が寄せられているが、結婚の1週間前に三崎氏の秘書・ますこちゃんがXで投稿した内容に注目が集まっている。【写真】電撃結婚発表の1週間前…悲壮感あふれる目の三崎優太氏ますこちゃんは、食事中の三崎氏の写真を添えて「撮影中の三崎社長に、結婚について聞いてみました。