FC町田ゼルビアに所属するMFバスケス・バイロンが３月27日、自身のXを更新。日本国籍取得を巡る現状と複雑な胸中を明かした。きっかけとなったのは、法務省が４月から帰化申請の条件を厳格化するという報道。これに触れた25歳のアタッカーは、「この記事が今日出たので皆さんが気になってる僕の帰化状況についての説明させてください」と切り出し、自身のこれまでの経緯を詳細に説明した。「９歳から日本に住み始めて、2020年