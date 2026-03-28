【ワシントン＝池田慶太】ロイター通信などは２７日、米連邦捜査局（ＦＢＩ）のカシュ・パテル長官の個人メールのアカウントがハッキングされ、写真や文書が流出したと報じた。イラン政府と関係のあるハッカー集団「ハンダラ・ハック・チーム」が犯行声明を出し、自身のウェブサイトで公開した。ハッキング被害に遭ったのはパテル氏が使用していた「Ｇメール」アカウント。流出した情報はいずれもＦＢＩ長官就任前のもので、重