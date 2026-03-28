４人組アイドルグループ『わーすた』が、公式サイトを更新。今冬開催予定のラストライブをもって解散することを発表しました。 【写真を見る】【４人組アイドルグループ・わーすた】今冬に解散を発表「皆はどんな顔をするのかな」「胸がぎゅっとなります」11年の歴史に幕公式サイトでは「わーすたから皆様へ大切なお知らせ」と題し、「グループの今後やメンバーそれぞれの未来について、幾度となく話し合いを重ねてまいりまし