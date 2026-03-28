きょう3月28日は、世界的なアーティスト、レディー・ガガの40歳の誕生日だ。ガガは2008年に全米デビューし、日本でも翌年、1stアルバム『ザ・フェイム』が発売されたころから楽曲とともに彼女の奇抜なファッションや言動が話題になり始めた。【画像】高校時代のレディー・ガガを見る2025年グラミー賞のレッドカーペットに登場した際のレディー・ガガ©EPA=時事当時25歳、東日本大震災の復興支援に尽力だが、一般的に知ら