3度目の逮捕元タレントの坂口杏里容疑者（35）が3月17日、東京・八王子市内のコンビニエンスストアで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いで逮捕された。「坂口容疑者の逮捕はこれで３度目です。‛17年に知人ホストから現金3万円を脅し取ろうとしたとして恐喝未遂容疑で逮捕（不起訴処分）。さらに’19年にも同じ男性の自宅マンションに侵入したとして逮捕恐喝未遂容疑で逮捕（不起訴処分）されました」（スポーツ紙記者