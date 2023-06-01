イランの革命防衛隊は27日、イランが事実上、封鎖しているホルムズ海峡について、アメリカやイスラエルの同盟国に出入りする船舶の通航を禁止すると警告しました。イランのメディアによりますと、革命防衛隊は27日、「どの航路を通った場合でも、敵国やその同盟国の港との行き来は、禁止されている」と警告しました。さらに、外国籍のコンテナ船3隻が27日朝、ホルムズ海峡を通過しようとしたものの、革命防衛隊側の警告により引き