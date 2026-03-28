2025年1月に解散ロックバンド・the pillowsのドラマー、佐藤シンイチロウさんが食道がんのため23日に死去した。61歳28日、バッド・ミュージック・グループ音楽出版が発表した。【写真】ドラムとともに…生前の佐藤シンイチロウさん同バンドの公式サイトには「佐藤シンイチロウ逝去のお知らせ」とのお知らせが掲載され、「ドラム 佐藤シンイチロウが、加療中のところ、3月23日に食道がんにより逝去いたしました」と報告した。