3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。スタジオトークにて、ゆうちゃみが彼氏との熱すぎる喧嘩スタイルを告白し、共演者たちを驚かせた。【映像】眠れなくなるほど…ゆうちゃみのプライベート本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリア旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組だ。スタジオ見届け人の藤本美貴が「喧