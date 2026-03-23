ロシア軍には、戦場で致命的になりかねない「意外な弱点」があった。通信の多くを、アメリカの民間企業が提供する衛星通信「Starlink（スターリンク）」に依存していたことだ。イーロン・マスク氏のSpaceXがアクセスを遮断すると前線は混乱に陥り、通信を失った部隊同士が互いを敵と誤認。友軍誤射で部隊が全滅する悲劇まで起きたと海外メディアが報じている――。写真＝©Valery Sharifulin／TASS via ZUMA Press／共同通信イ