愛知県蒲郡市にある旅館「姫宿花かざし」。ここでは温泉街の“元ボス猫”が看板猫として活躍している。他の猫たちに慕われ、ケンカも無類の強さだったことから、ついた呼び名は「おやかた」。そんな猫がなぜ看板猫へと転身したのか、その経緯と看板猫としての活躍ぶりについて、スタッフの三浦靖子さんに聞いた。ボス猫争いに敗れ、孤独の身に…数年前まで蒲郡市の温泉街の“ボス猫”として君臨していたという、キジトラのおやか