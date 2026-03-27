ヒグマへの発砲をめぐり、猟銃を所持する許可を取り消されたハンターの男性が北海道を訴えた裁判で、最高裁は男性の逆転勝訴の判決を言い渡しました。北海道猟友会砂川支部長の池上治男さんは、2018年に猟銃でヒグマを駆除したところ、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったとして、猟銃を所持する許可を取り消されたため、北海道に処分の取り消しを求めて裁判を起こしました。最高裁は27日の判決で「発射行為は、市の出動要請をき