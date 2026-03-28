歌手の和田アキ子（75）が司会を務める「アッコにおまかせ！」（TBS系）が3月29日に最終回を迎える。1985年10月に放送を開始。和田と俳優の峰竜太（74）との軽妙なトークに準レギュラー陣がその都度ツッコミを入れるスタイルでここまで走り続けてきたが、40年半の歴史に幕を下ろす。【もっと読む】和田アキ子勇退の裏に迫る…「アッコにおまかせ！」が40年も受け入れられたワケを識者が分析最終回に出演する準レギュラーにはお