イエメンの親イラン武装組織フーシ派は28日イスラエルへミサイル攻撃を行いました。フーシ派による攻撃はイランでの戦闘開始以来、初めてで今後、紅海での船舶攻撃を再開させた場合、海上輸送がさらに混乱するおそれがあります。イエメンの親イラン武装組織フーシ派は28日イスラエル南部に対し弾道ミサイルで攻撃したと発表しました。イランでの戦闘開始以降フーシ派による攻撃は初めてです。フーシ派は声明でイスラエルによるイラ