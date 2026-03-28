東京都豊島区東池袋の複合商業施設「サンシャインシティ」にある店舗で3月26日夜、女性店員が男性に刃物で襲われて死亡した。警視庁は男性による殺人事件として捜査しているが、報道によると、女性は生前、ストーカー行為について警視庁に相談していたという。少しずつ情報は出てきているが、事件との直接の関係は明らかになっていない。ストーカー事案をめぐっては、かねて専門家から同様の課題が指摘されてきた。繰り返されるス