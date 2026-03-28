26歳で乳がんを告知され、34歳で約2カ月という余命宣告を受けたYouTuberのミミポポさん。薬の副作用で起こった体の異変を明かした。【映像】余命宣告を受けた姿＆丸刈りにしたミミポポブログで、闘病生活について赤裸々に発信しているミミポポさん。抗がん剤の副作用で髪が薄くなったため丸刈りにした姿や、自宅での療養をしている様子などを公開してきた。ミミポポ、薬の副作用で体に異変2026年3月26日の更新では、抗がん剤