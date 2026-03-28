東京・池袋の商業施設サンシャインシティ内の「ポケモンセンターメガトウキョー」で女性店員が男に刺されて死亡した事件で、元交際相手の住所、職業不詳広川大起容疑者（２６）が女性への連絡手段を絶たれて以降、ストーカー行為を繰り返すようになったことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、広川容疑者が関係解消後も一方的に好意を抱いていたとみて殺人容疑で調べている。同庁の発表によると、死亡したのは東京都八