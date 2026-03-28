東京23区が家庭ゴミの収集有料化に向けた検討を本格化させる中、SNS上では都庁舎で実施されているプロジェクションマッピング事業への批判が再燃している─。【写真】必要？都庁に映し出される、プロジェクションマッピングプロジェクションマッピングへの批判が再燃東京23区の特別区長会は、2037年度以降の一斉導入を軸に家庭ゴミ有料化の検討を始めた。全国の自治体の約7割がすでに有料化を実施しており、東京湾の最終処分場