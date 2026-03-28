東京大学公共政策大学院2年生でタレントの神谷明采（25）が28日までに、自身のXを更新。地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）との恋愛リアリティー番組共演を報告した。神谷は「AbemaTV『恋愛病院』に出演します」とハートマークの絵文字を添え「石丸伸二さんと一緒に2泊3日の恋リア」と、4月2日からの放送を告知した。神谷は番組関連の投稿も次々とリポスト。共同制作するReHacQの高橋弘樹プロデューサーが「2026年の3月