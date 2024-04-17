石川県金沢市に本拠を構える不動産会社「のうか不動産」。“日本一マメな不動産屋”をモットーに、1978年の設立以降、金沢大学や金沢美術工芸大学などの学生たちの部屋探しをはじめ、長年地域に密着してきた会社だ。そんな老舗があるSNSの投稿によって窮地に陥った。【写真】「時代錯誤も甚だしい」批判が殺到したのうか不動産の広告の数々《時代錯誤も甚だしい》「きっかけは4月14日の、とあるXのユーザーによる1枚の写真の投稿