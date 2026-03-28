本拠地日本ハム戦プロ野球のソフトバンクは28日、本拠地みずほPayPayドームで日本ハムと対戦。6-4で勝利し、開幕2連勝となった。2点ビハインドで迎えた5回2死満塁では、2番の近藤健介外野手が走者一掃の逆転3点適時二塁打を放った。一塁から一気に生還した周東佑京外野手の快足が「速すぎて笑う」「いくら周東でも速すぎん？」「これで帰ってくるの怖すぎ」とファンを戦慄させている。余裕の生還だった。0-2と2点ビハインドの5