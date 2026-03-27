プレジデントオンラインは、全上場企業の「平均年収ランキング（2025年度版）」を作成した。調査対象会社3709社のうち、「小売業」に分類される企業は314社だった。1位はファーストリテイリングの1250.6万円だった。平均年収ランキング「小売業」編をお届けする――。（第4回）■1位は1000万円超でも小売業は依然「低賃金」プレジデントオンラインは、小売業界に属する314社の「社員平均年収ランキング（2025年版）」を作成した。