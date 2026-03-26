セリア】では、好きなキャラクターや推しの小さめグッズなどを自由に組み合わせて持ち運べる、カスタマイズ性の高いキーホルダーが登場しています。プチプラながら、工夫次第で世界に一つだけの特別なチャームを作れるのは、推し活にとっても嬉しいポイントです。今回は、簡単アレンジが楽しめる優秀なキーホルダーをご紹介します。 推しを詰め込める「バインダーアルバムキー