2026年3月28日、午前11時30分頃、静岡県下田市箕作で、工事作業中に使用していたミキサー車のタンクの中に男性が転落しました。 この事故で静岡市駿河区に住む57歳の男性が、搬送先の病院で死亡が確認されました。 警察は事故の詳しい原因を調べています。