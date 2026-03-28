東京の桜が「満開」となりました。平年より3日早く、去年と比べると2日早い満開です。きょう（28日）午後2時ごろ、東京・千代田区の靖国神社を東京管区気象台の職員が訪れ、ソメイヨシノの標本木に花が咲いている状況を確かめて満開を発表しました。満開の基準は、花の芽がおよそ8割以上開いた状態で、平年より3日早く、去年と比べると2日早い満開となりました。