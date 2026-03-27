3月26日、女優の長谷川京子が“新恋人”と都内をデートする姿が「女性セブンプラス」に報じられた。「長谷川さんは2025年12月、7歳年下のアパレル会社を経営する実業家男性と熱愛が報じられています。お相手は、名門私大を卒業し、外資系証券会社で働いた後、独立してアパレルブランドを展開している“エリート起業家”です。今回、報じられたのも同じお相手で、長谷川さんはとくに変装などすることもなく、男性と密着しながらデ