29日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、番組55周年の特別企画として、前週に続き「街の住みここちランキング2025」の北関東版で第2位にも選ばれている茨城県東海村で約700人の観覧客を招いての出張収録。 【写真】まじ！吉沢亮ばり国宝級イケメン夫 新婚さんの呼び出し文句は、「『新婚さんいらっしゃい！』が大好きだったおばあちゃんに導かれて結婚！超イケメン夫と結ばれ