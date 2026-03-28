お笑いコンビ・「ザ・ぼんち」のぼんちおさむ（73）と里見まさと（73）が27日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。過去のギャラ事情を明かした。ザ・ぼんちは芸歴55年のレジェンド芸人。結成当初は「1日2ステージ、1日出て500円。10日間で5000円、税金引かれて4500円」とまさとは話した。さらに、おさむは「京都から大阪間は、阪急電車の切符が出た。でも切符まで（給料から）1割引かれた