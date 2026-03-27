路上でわいせつ行為を繰り返す「未成年の女の子に性的興奮を覚えることと、未成年ならあまり騒がれないだろうなという気持ちもあって、狙ってしまいました」女児への痴漢行為やパパ活の勧誘を繰り返していた31歳の男は、検察官の「未成年の女の子を狙う理由は何ですか」という質問にこう答えたのだった。「’25年９月８日、千葉県警は不同意わいせつの疑いで、千葉県柏市の無職・森山颯（はやて）被告（31）を逮捕しました。森山被