俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は3月1日、第8話「墨俣一夜城」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞小一郎（仲野太賀）たちは墨俣へ出陣。しかし、織田信長（小栗旬）の真の狙いは、美濃三人衆の一人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、藤吉郎（池松壮亮）は墨俣に砦を築く大作戦