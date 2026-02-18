線路や周辺設備を丸ごと3次元データ化し、保守や工事、緊急点検などに生かす新たな取り組みが本格化している。JR西日本が全線規模で導入を進めるのは、走行しながら高精度測量を行う移動計測技術だ。鉄道現場の業務を変えつつある、JR西日本の進める「MMS（Mobile Mapping System）」とは。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）車両にセンサーを搭載し周辺の3次元情報を取得デジタルツインという言葉がある。デジタル空間上に現実