俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は15日、第6回がオンエアされ、衆院選の開票速報（8日）に伴う“大河異例の2月休止”を挟み、2週ぶりの放送再開となった。織田信長の孤独を決定づける、弟・織田信勝との“過去”も判明。「織田兄弟（兄妹）」にとってもヤマ場回を迎えた。信長役の俳優・小栗旬（43）が約1分半のシーンながら、今にも窒息しそうな、顔の血管が浮き出る壮絶な演技