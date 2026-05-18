俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第19回「過去からの刺客」が17日に放送され、結木滉星演じる織田信孝に注目が集まった。【写真あり】三笘薫の兄！新たに登場したイケメン俳優大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉の弟で“天下一の補佐役”とも称される豊臣秀長を主人公に描く戦国エンターテインメント。仲野が秀長こと小一郎を演じ、池松壮亮が秀