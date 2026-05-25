仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第20回「本物の平蜘蛛」が24日に放送され、番組のラストで次週のサブタイトルが映し出されると、ネット上には「一文字違いじゃんwww」「オマージュ？」「大好きだったなぁ」などの反響が集まった。【動画】『豊臣兄弟！』異色の次週サブタイトル信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉（池松壮亮）に激怒。蟄居のうえ、死罪に処すと申し渡す。羽柴