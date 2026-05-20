俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第19回「過去からの刺客」が17日に放送され、慶を演じる吉岡里帆の過去とともに、その息子・与一郎役で出演した子役・高木波瑠に視聴者の注目が集まった。SNSでは「天才子役」「大河常連」といった声が相次ぎ、反響を呼んでいる。【写真あり】ネットが驚いた”天才子役”大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉を支えた