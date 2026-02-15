東京・赤坂の高級個室サウナサウナタイガー』で、経営者夫婦の男女2名が個室内に閉じ込められ、死亡した火災から早くも2か月が経過した。【写真】月額39万円の高級完全個室サウナの内部や、現在のサウナタイガー2025年12月15日に発生したこの事故を受け、警視庁捜査1課は発生から10日後の同月25日、業務上過失致死の疑いで運営会社や関係先の家宅捜索に踏み切った。現在も捜査が続く中、あのサウナは今、どうなっているのか