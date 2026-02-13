首都圏を中心に展開する居酒屋チェーン「それゆけ！鶏ヤロー！」が、一部店舗で「40歳以上お断り」とする方針を打ち出したことで大きな話題を呼んでいる。渋谷店や池袋店では、店頭に「入店は20〜39歳の方限定」「ここは若い世代の居酒屋です！」「アンダー40専門店」といった張り紙が掲げられている。一部報道によれば、年齢制限の理由について、客層が若いなかで、その嗜好と店の雰囲気を一致させるためなのだとか。だが、その結