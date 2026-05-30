記事ポイント入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日（金）〜31日（日）の3日間、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で開催されますギャル式拉麺・謎解きカレー・牛丼・メンチカツなど個性派クリエイター9組とコラボした「脳汁屋台」が集結します約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」では☆Taku Takahashi（m-flo）やDJ KOO（TRF）らが出演します 脳汁があふれる「奉脳祭」をコンセ