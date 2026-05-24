通信カラオケ「JOYSOUND」を展開するエクシングは、α世代ラボ（株式会社On‘yomi内）と共同で、α世代も含めた世代別『カラオケ利用に関する実態調査』の共同研究調査を実施し、このほど結果を公表した。【画像】α世代はカラオケをどう思っているのか…様々な調査結果「一番楽しいのはどういう人と行く時？」α世代はZ世代の次に続く世代で、おおよそ2010〜2024年ごろに生まれた世代を指し、現在、一番上の層は中学生から高