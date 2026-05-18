「親しい友だちだけに見せているから大丈夫」…そんな感覚が、銀行や自治体、病院を巻き込む情報漏えいへと発展している。いまZ世代を中心に利用者を急増させている写真共有アプリ「BeReal.（ビーリアル）」をめぐり、各地でトラブルが相次いでいるのだ。 BeRealは2020年にフランスで誕生し、日本では2023年頃から急速に浸透した。マーケティング会社ヴァリューズの調査によれば、国内ユーザー数