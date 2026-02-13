「Are you giapponese?」本誌記者はイタリア・ミラノから電車やバスを乗り継ぎ、約6時間かけてリビーニョを訪れていた。目的はもちろん、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの取材のためだ。2月11日、リビーニョ・エアリアル＆モーグルパークでは、モーグル女子の予選と決勝、その数時間後にはリビーニョ・スノーパークで、スノーボード男子ハーフパイプの予選がおこなわれる予定。記者は午前にモーグル、午後にハーフパイプ