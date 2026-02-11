2026年2月8日、静岡県磐田市に住む静岡県内で国内最高齢の水野清隆さん（享年111）が老衰で亡くなっていたことが静岡県の発表でわかった。昨年7月、集英社オンラインでは、111歳を迎えた水野さんにインタビューを敢行した。111歳の水野さんが、どのような生活を送っているのか。その楽しみや今後の目標、そして長寿の秘訣を聞いていた。(前後編の前編) 【画像】111歳、国内最高齢男性として磐田市長から祝状をもらっ