〈哀悼・日本最高齢男性111歳〉朝昼晩３食と２度のおやつが日課…長生きの秘訣はストレスをためないこと「くよくよしても始まらんで、すぐ忘れることだ」

2026年2月8日、静岡県磐田市に住む静岡県内で国内最高齢の水野清隆さん（享年111）が老衰で亡くなっていたことが静岡県の発表でわかった。昨年7月、集英社オンラインでは、111歳を迎えた水野さんにインタビューを敢行した。111歳の水野さんが、どのような生活を送っているのか。その楽しみや今後の目標、そして長寿の秘訣を聞いていた。(前後編の前編)

【画像】111歳、国内最高齢男性として磐田市長から祝状をもらっていた水野清隆さん

長生きの秘訣は「忘れること」

2025年3月で御年111歳の誕生日を迎えた静岡県磐田市の水野清隆さん。男性の中では国内最高齢となるが、改めて長生きの秘訣を聞いてみたところ、

「自分でもさっぱり分からんけど、何事もくよくよしないことだね。そして、ストレスをためんこと、それが一番！ くよくよしても始まらんで、すぐ忘れることだ」

111歳の“超”高齢者とは思えないほど、しっかりした受け答えで話す清隆さん。現在は息子夫婦と孫の４人暮らしだ。白内障で108歳のころに両目が見えない状態となり、「俺はもうダメだ」と思ったというが、それ以外は大きな病気もせず、月２回くる訪問医にも「血圧脈拍ともに健康です」と診断されたばかりだという。

同居する息子の重宏さん(78歳)に、清隆さんの普段の生活ぶりを聞いてみると、

「毎朝６時に起床して、朝昼晩の３食しっかり食べるのはもちろん、午前と午後に１回ずつおやつも食べてます。カステラ、バームクーヘン、ヤクルト、たまに誰かがお土産で持ってきたお饅頭とかも食してますね」

長年、農家を営んでいたこともあり、旬の食べ物も毎日３食、腹７分目まで食べている。嫌いなものは特になく、お酒に関しては「健康のこと思うて95歳のときにやめた。もう身体に応えたでよ」という。

慣れ親しんだ我が家で生活しているため、両目が見えないながらも、普段は壁を伝って移動しているといい、昨年(110歳)までは、歩くとき以外ほとんど介助を受けないで生活していたというから驚きだ。そのことについて聞いてみると、

「この年じゃ施設に入って世話してもらう人も多いでな。まあ目は見えんくなったが、身体だけはどうにか健康で、食べるのも当たり前に食べていけるからな」

と笑顔で答えてくれた。就寝時間は毎日午後８時過ぎと規則正しい生活を送っている。

今一番の楽しみは…

そんな清隆さんが今、楽しみにしているのは昔から大好きだった大相撲中継をヘッドフォンで聴くことだ。白内障を患う前は野球や駅伝などのスポーツ観戦を楽しんでいたが、見えなくなった今は「パっと勝負が決まる相撲がいい」と語る。

最近の力士では照ノ富士、稀勢の里、歴代では白鵬が好きだといい、現在は大の里の活躍にも注目しているというが、一方でこんな不満も…。

「今は目が見えないしな、力士も名前しか分からん。音で聴いててもお客さんの『ワー』っていう歓声で、アナウンサーも何言ってるのか聴こえないしな。誰が勝ったのか負けたのか分からへんから、昔よりはうんっと興味が薄れちゃったな」

昔大好きだったという駅伝のことについて聞いてみると、

「マラソンも(どんな選手がいたか)忘れちゃったな～。瀬古(利彦)なんてのがいたな～」

一方、野球は巨人ファンだといい、好きな選手について尋ねてみると、

「巨人の長嶋や王はよかったな～。長嶋は少し前に文化勲章をもらってたな。王は国民栄誉賞第１号をもらってな。今じゃどうなってんのか分からないな」

と饒舌に当時を語っていた。長嶋茂雄さんが先月、89歳でご逝去されたことを伝えると、

「死んだのか！ あ～そう…。王は元気なのか？ そうかそうか」

と少し寂しそうな表情を浮かべていた。

清隆さんの111歳の誕生日当日は家族でケーキを囲んでお祝いしたといい、テレビでも大々的に「国内最高齢の男性」と報じられた。実際、ご近所の反応はどうだったのか。息子の重宏さんによると、

「『まさかこんな小さな集落から国内最高齢が出るなんて！』と、みんなびっくりしてましたよ。でも長年、農家をやっていたもんで、みんな『きよちゃ(清隆さんのあだ名)、よく働いてたもんね』って納得していた感じではありました」

改めて清隆さんに今後の目標ややりたいことはあるのか聞いてみると、

「別にないな…(笑)。まさかこんなに長く生きるとは思ってなかったからな～」

そう言って穏やかに笑っていた。

取材・文／木下未希