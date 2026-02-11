『ナチュラル』トップが逮捕まさに電撃、一気に頂上を捉えた-。若者を中心に約２０００人の構成員を抱え、国内最大かつ最強（最凶）と称される違法スカウト集団『ナチュラル』。そのトップ・小畑寛昭容疑者（40）が警視庁暴力団対策課に逮捕された。潜伏先は、ナチュラルの主な活動場所である東京・歌舞伎町から遥か１２００?離れた鹿児島県・奄美大島だった。ナチュラルは、全国ほぼすべての繁華街で風俗店などに女性を紹介するル