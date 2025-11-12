ニューストップ > 国内ニュース > トクリュウのメンバーに捜査情報を流したか トクリュウ捜査の警察官… 警視庁 匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ） 時事ニュース FNNプライムオンライン トクリュウのメンバーに捜査情報を流したか トクリュウ捜査の警察官を逮捕 2025年11月12日 14時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 警視庁暴力団対策課の警部補が、地方公務員法違反容疑で逮捕された スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーに捜査情報を漏洩した疑い ナチュラルはトクリュウの1つで、警部補は捜査チームの一員だったという 記事を読む おすすめ記事 『ポケパーク カントー』来年2月5日開業で注意事項 ポケモン初の屋外常設施設で110段の階段を上れない人など入場できず 2025年11月11日 14時0分 ＪＲ東日本「Ｓｕｉｃａ」のペンギン、来年度末で「卒業」…新キャラクターにバトンタッチへ 2025年11月11日 14時5分 小野田紀美氏、安倍元首相銃撃事件の心の整理は「一生つきません」 被告を「山上さん」と呼んで質問する記者も 2025年11月11日 15時29分 愛子さまが母校の学園祭を男女グループでお忍び訪問、学生らが見た同行男性の“胸キュン”気遣い 2025年11月12日 8時0分 10歳の誕生日、ディズニーのホテルへ→翌朝、窓を開けてみると……「これぞ夢の国」 “奇跡の3分間”に感動の声 2025年11月4日 16時12分