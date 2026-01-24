警察が公開する指名手配犯の写真は、いかにも悪いことをしそうな恐ろしい雰囲気を漂わせたものが多い。21日に警視庁が公開指名手配した巨大スカウトグループトップの男の写真も、犯罪者然としたものばかりだった。臨床心理士の岡村美奈さんが、「悪者の顔」に見える理由について分析する。【写真】まだいる！今も逃亡続ける指名手配された男たちの”顔”＊＊＊いかにも悪そうな男の写真が公開された。公開手配されたのは